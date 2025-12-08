3.78 BYN
2.88 BYN
3.35 BYN
После кражи и наводнения в Лувре сотрудники музея объявили забастовку
Автор:Редакция news.by
Черная полоса для Лувра: сначала музей обокрали и украденное еще не нашли, затем здание затопило - пострадало 400 документов. Глядя на все это, сотрудники Лувра устроили забастовку.
Они недовольны политикой администрации музея, пишет Le Monde. Протестующие жалуются на то, что им приходится закрывать музейные помещения значительно позже установленного расписания из-за нехватки персонала, технических проблем и общей ветхости здания.