После прихода Трампа к власти из США в Мексику вернулись почти 39 тыс. человек

После прихода Дональда Трампа к власти в Белом доме из Соединенных Штатов в Мексику вернулись 38 757 человек, большинство из них - мексиканские граждане. Об этом заявила на пресс-конференции президент латиноамериканской страны Клаудия Шейнбаум, сообщает РИА Новости.

"С момента прихода к власти президента Трампа были возвращены 38 757 человек, из которых 33 311 - мексиканцы, а 5446 - иностранцы", - заявила Шейнбаум.

По ее словам, большинство иностранцев, попадающих в Мексику через северную границу, соглашаются на дальнейшую репатриацию добровольно - им предлагают различные варианты, если они хотят вернуться домой, их сопровождают либо на авиарейсах, организованных их странами, либо, в некоторых случаях, на самолетах Военно-воздушных сил Мексики.