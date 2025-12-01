Посол Боровиков назвал города и достопримечательности Вьетнама, которые стоит посетить белорусу

Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси во Вьетнаме Владимир Боровиков в "Актуальном интервью" назвал главные места, которые должен увидеть каждый белорус, приехавший во Вьетнам.

В первую очередь он посоветовал посетить столицу азиатской страны - город Ханой. "Рядом располагается очень известное место из Списка всемирного наследия ЮНЕСКО - бухта Халонг. Это то, что белорусский турист должен увидеть на севере Вьетнама", - подчеркнул дипломат.

Владимир Боровиков:

"Вьетнам разный. Так исторически сложилось, что страна постепенно уходила с севера на юг. Естественно, чем дальше на юг мы продвигаемся, тем больше культур, разных культур и их наследия мы можем увидеть".

По его словам, спускаясь южнее, нельзя пропустить два крупнейших курорта центральной части страны: "Если мы спускаемся немножко ниже, в середине, есть два курортных города. Это город Дананг, город Нячанг, где созданы все условия для того, чтобы утолить любые потребности туристов из нашей страны. Создана инфраструктура, доступная на любой кошелек".

Для тех, кто ищет круглогодичный пляжный отдых, посол рекомендует остров Фукуок, куда уже летают прямые рейсы "Белавиа".