Посольство РФ в Берлине назвало абсурдом запрет советской символики 8-9 мая

Вокруг Дня Победы все более тугой узел раздора: Россия требует от берлинских властей снять в дни празднований все ограничения на использование российской и советской символики.

В российской дипмиссии в Берлине полагают абсурдным запрет на демонстрацию флагов стран, которые заплатили огромную цену за уничтожение нацизма. Меж тем, власти Берлина запретили и проведение 8-го и 9-го мая массовых акций: нарушителям грозят крупными штрафами и арестами.

Реакция и на возможные попытки срыва - объявленного перемирия в украинском конфликте. Российский МИД считает необходимым эвакуировать зарубежный дипломатический персонал из Киева, ведь в случае атаки со стороны Украины Москва вынуждена будет нанести ответный удар.