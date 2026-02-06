"Поставки наступательного оружия продолжатся" - постпред США при НАТО подтвердил поддержку Киева

Вашингтон на фоне переговоров по урегулированию в Украине продолжит поставлять Киеву оружие через НАТО, в том числе наступательное, об этом заявил постпред США при НАТО.

По словам Мэттью Уитакера, цель поставок - обеспечение Украины средствами ПВО и ПРО, а также передача наступательного вооружения для продолжения боев.

Деньгами будут помогать Киеву и европейские страны. Так, Норвегия направит свыше 85 млн евро в Фонд поддержки энергетики Украины. 95 млн выделит Швеция. При этом Стокгольм и Копенгаген совместно закупят системы ПВО Tridon для Киева на 250 млн евро.

Утвердила очередной 32-й пакет военной помощи и Финляндия, заявленная сумма - 45 млн евро.