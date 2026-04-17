Поставки нефти по "Дружбе" в Венгрию могут возобновиться на следующей неделе
Автор:Редакция news.by
Поставки российской нефти в Венгрию по трубопроводу "Дружба" могут возобновиться на следующей неделе, сообщил лидер победившей на парламентских выборах партии "Тиса".
По словам Мадьяра, об этом его проинформировал глава нефтегазовой компании MOL, поддерживающий контакты с украинской стороной.
Напомним, Киев прекратил транзит российской нефти еще в январе. Уходящее правительство Венгрии пыталось добиться от Украины возобновления поставок, но безуспешно. Киев намеренно отказывался от решения данного вопроса, таким образом оказывая давление на Будапешт и Братиславу.