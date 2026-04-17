Поставки нефти по "Дружбе" в Венгрию могут возобновиться на следующей неделе

Поставки российской нефти в Венгрию по трубопроводу "Дружба" могут возобновиться на следующей неделе, сообщил лидер победившей на парламентских выборах партии "Тиса".

По словам Мадьяра, об этом его проинформировал глава нефтегазовой компании MOL, поддерживающий контакты с украинской стороной.