3.77 BYN
2.83 BYN
3.31 BYN
Поставки оружия для Киева под вопросом
Автор:Редакция news.by
Среди американских чиновников есть мнение, что Киев не сможет продержаться более двух дней без международной поддержки. А ранее Трамп и вовсе заявил, что Украина проиграла в военном плане.
Вдобавок новые поставки американского оружия киевскому режиму под вопросом из-за потребностей США на фоне ситуации с Ираном, пишет журнал Foreign Policy.
Штаты предупредили европейских союзников, в том числе Великобританию, Польшу, Литву и Эстонию, о серьезных задержках военных поставок, объяснив их тем, что война против Ирана опустошает склады.