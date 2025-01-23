Постпредом США при ЕС станет бывший руководитель сетей фастфуда

Президент США Дональд Трамп продолжает формировать свою администрацию. Представлять интересы США в Европейском союзе будет специалист по организации быстрого питания. Трамп выдвинул на этот пост кандидатуру бывшего руководителя сетей фастфуда Эндрю Паздера.