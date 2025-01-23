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Постпредом США при ЕС станет бывший руководитель сетей фастфуда

Президент США Дональд Трамп продолжает формировать свою администрацию. Представлять интересы США в Европейском союзе будет специалист по организации быстрого питания. Трамп выдвинул на этот пост кандидатуру бывшего руководителя сетей фастфуда Эндрю Паздера.

Президент США назвал 74-летнего Паздера успешным адвокатом, бизнесменом, экономическим обозревателем и писателем. По мнению хозяина Белого дома, в свое время главе сетей ресторанов быстрого питания удавалось успешно преодолевать финансовые трудности.

Дональд ТрампСША