Постпредом США при ЕС станет бывший руководитель сетей фастфуда

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Президент США Дональд Трамп продолжает формировать свою администрацию. Представлять интересы США в Европейском союзе будет специалист по организации быстрого питания. Трамп выдвинул на этот пост кандидатуру бывшего руководителя сетей фастфуда Эндрю Паздера.
Президент США назвал 74-летнего Паздера успешным адвокатом, бизнесменом, экономическим обозревателем и писателем. По мнению хозяина Белого дома, в свое время главе сетей ресторанов быстрого питания удавалось успешно преодолевать финансовые трудности.