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Правительство США запланировало встречи с Россией и Украиной
Правительство США запланировало встречи и контакты с Россией и Украиной. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на авиабазе Эндрюс возле Вашингтона, сообщает ТАСС.
"У нас были очень напряженные выходные. Мы занимаемся Израилем. У нас запланированы встречи и переговоры с различными сторонами, включая Украину и Россию, - сказал он, добавив, что "эти дискуссии проходят довольно успешно".
Ранее президент США заявлял, что американская сторона контактирует с российской по поводу урегулирования ситуации на Украине и он рассчитывает на разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.