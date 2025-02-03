Правительство США запланировало встречи с Россией и Украиной

Правительство США запланировало встречи и контакты с Россией и Украиной. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на авиабазе Эндрюс возле Вашингтона, сообщает ТАСС .

"У нас были очень напряженные выходные. Мы занимаемся Израилем. У нас запланированы встречи и переговоры с различными сторонами, включая Украину и Россию, - сказал он, добавив, что "эти дискуссии проходят довольно успешно".