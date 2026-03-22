Правящая партия Словении победила на выборах с минимальным преимуществом
Автор:Редакция news.by
В Словении правящая партия удержала лидерство на выборах с минимальным отрывом - 28,6 % голосов. Главный соперник - консервативная Словенская демократическая партия набирает почти 28 % голосов.
Разрыв между партиями оказался самым небольшим за всю историю парламентских выборов Словении - меньше процента.
Переговоры о будущей правящей коалиции будут нелегкими, хотя ожидать смены курса не приходится. В отличие от Венгрии и Словакии, страна настроена на продолжение поддержки конфликта в Украине.