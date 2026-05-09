Праздничные мероприятия в честь Дня Победы проходят во Владикавказе

Во Владикавказе, городе воинской славы, также проходят праздничные мероприятия в честь 9 Мая. В 1942-м в Осетии шли ожесточенные бои. Войска держали мертвую оборону несколько месяцев, ценой огромных усилий немцев удалось отбить. Эта победа, пожалуй, стала первым ключевым успехом советских войск и повлияла на исход Сталинградского сражения.

Парад проходит в самом сердце столицы Северной Осетии - на площади Свободы. На заднем плане парада открывается вид на еще заснеженные склоны Большого Кавказского креста, которые придают больший масштаб без того масштабному событию.

По площади чеканят шаг подразделения 58-й армии, подразделения МЧС. Впервые за много лет в параде участвуют казаки Владикавказского казачьего округа. Марши звучат в исполнении сводного оркестра Владикавказского гарнизона.

Но главные люди не шагают по площади, а сидят на трибуне - это, конечно, ветераны. В Северной Осетии их осталось немного, они настоящее достояние республики.

"Очень рад, что молодежь такая. Все как один приехали поздравить, участвовать в параде. Это наш общий праздник. Я радуюсь, смотрю, какие они молодые, красивые, веселые, счастливые. Для меня очень радостно, что они такие счастливые", - поделился ветеран Великой Отечественной войны Арутюн Хачикян.

Сразу после парада по центру Владикавказа пройдут праздничные шествия - десятки тысяч жителей республики выйдут в город с портретами своих дедов и прадедов, чтобы пронести их через весь город. Практически каждая семья представляет здесь своих близких, которые отдали жизни в Великой Отечественной войне.