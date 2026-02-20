Представители стран ЕC не согласовали 20-й пакет санкций против России

Представители стран Евросоюза не смогли согласовать 20-й пакет санкций против России. Возможно, предпримут еще одну попытку договориться на выходных в преддверии мероприятия с участием министров иностранных дел стран ЕС.

В проанонсированный пакет антироссийских санкций внесены сферы энергетики, финансовых услуг и торговли. В частности, в перечень могут попасть 43 танкера, перевозящих российскую нефть, а также полный запрет на их обслуживание.