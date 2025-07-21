Представители Варшавы и Берлина изучили погранзабор на границе с Беларусью

Глава МВД Польши сообщил своему коллеге из Германии, что ограда обошлась бюджету в 600 с лишним млн евро, а службу по охране забора несут 11 тысяч польских пограничников. Немецкий министр остался в восторге: граница, фактически замкнута на замок.