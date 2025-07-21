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Представители Варшавы и Берлина изучили погранзабор на границе с Беларусью

Варшава продемонстрировала Берлину 4-метровый погранзабор на границе с Беларусью.

Глава МВД Польши сообщил своему коллеге из Германии, что ограда обошлась бюджету в 600 с лишним млн евро, а службу по охране забора несут 11 тысяч польских пограничников. Немецкий министр остался в восторге: граница, фактически замкнута на замок.

Тут сложно не вспомнить интересный факт: ввозом мигрантов в Евросоюз занимаются общественные организации, которые щедро финансируются немецкими фондами, церковью и даже правительством.

границаГерманияПольша