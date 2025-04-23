Представители зарубежных СМИ проехались по знаковым местам Беларуси

В преддверии Дня Великой Победы Беларусь пригласила в гости представителей масс-медиа стран ЕАЭС и СНГ. Каждый из участников пресс-тура сможет лично увидеть и оценить, чем живет и чем дорожит наша страна. Мы открыты для всех, кто приходит к нам с добрыми намерениями. Журналисты уже успели посетить Национальную библиотеку, "Першы нацыянальны гандлёвы дом" и Минский часовой завод.

Всю неделю вплоть до праздничного дня Великой Победы делегация иностранных СМИ будет посещать знаковые места и предприятия Беларуси. Каждый день расписан по минутам. Конечно, времени немного, чтобы охватить все, но получить представление о Синеокой, безусловно, получится.

В воскресенье, 4 мая, зарубежные гости оценили архитектуру белорусской столицы, а 5 мая с самого утра знакомились с трагичной историей Хатыни.

Прошлое нас объединяет. Да, у нас разные традиции и уклад жизни, но трагедия, которую пережило старшее поколение, одна - Великая Отечественная война.

В мемориальном комплексе хочется помолчать. Здесь журналисты смогли прикоснуться к истории страшной трагедии, узнать о судьбах погибших. Уникальный музей с шестью залами, сотнями экспонатов, тысячами фотографий и видео. Сдержать эмоции было сложно.

От звона колоколов Хатыни стынет кровь, остаться неравнодушным здесь тяжело и, наверное, невозможно. Вот почему историю нужно не только рассказывать, но и показывать.

Следующая остановка - Музей истории Великой Отечественной войны. Он принимает до полумиллиона человек в год. Его гостями становятся туристы из более чем ста государств мира.

Война разрушила многие промышленные предприятия и целые города. Но белорусы их восстановили и построили новые.

Сейчас эти бренды знают во всех странах ЕАЭС и СНГ. В графике на сегодня - посещение крупнейшего белорусского предприятия по производству кондитерских изделий - "Коммунарки". Местные шоколадные реки давно завоевали вкусовые рецепторы белорусов. А прямо с конвейера сладкую продукцию оценили и представители зарубежных масс-медиа.