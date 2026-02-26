Предупреждение МВФ: госдолг США угрожает мировой экономике

Госдолг США угрожает стабильности экономики не только Штатов, но и мира. Такую оценку дает Международный валютный фонд.

Сейчас госдолг США составляет 37,787 трлн долларов. По прогнозам, к 2031 году он достигнет 140 % ВВП. В МВФ считают, что для разрешения ситуации Вашингтону необходим четкий план фискальной консолидации.