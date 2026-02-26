3.75 BYN
2.85 BYN
3.35 BYN
Предупреждение МВФ: госдолг США угрожает мировой экономике
Автор:Редакция news.by
Госдолг США угрожает стабильности экономики не только Штатов, но и мира. Такую оценку дает Международный валютный фонд.
Сейчас госдолг США составляет 37,787 трлн долларов. По прогнозам, к 2031 году он достигнет 140 % ВВП. В МВФ считают, что для разрешения ситуации Вашингтону необходим четкий план фискальной консолидации.
Дело не только в США - согласно прогнозу Foreign Policy, мировая экономика может столкнуться с беспрецедентным по своим масштабам валютным кризисом из-за огромного госдолга семи развитых стран. Он превышает 100 % ВВП. По мнению эксперта издания, ситуация напоминает финансовые кризисы 90-х в Азии и России, однако имеет более значительные масштабы.