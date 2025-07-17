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Премьер Эстонии заявил, что в стране не будут снижать НДС на продукты питания

Эстонские власти призывают граждан затягивать пояса - нужно быть готовым платить больше, а зарабатывать меньше. Премьер страны на днях заявил, что, вопреки первоначальным планам, в стране не будут снижать НДС на продукты питания - это не позволяют сделать возросшие расходы на оборону.

Выяснилось также, что расставание Эстонии с энергосистемой БРЭЛЛ будет не таким счастливым и радостным, как заявляли местные политики.

В 2026 году тарифы на электричество вырастут на 37 %. Это необходимо для обеспечения безопасности энергосистемы от перепадов нагрузки. От чего совместная с Россией и Беларусью система БРЭЛЛ прибалтов и уберегала.

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