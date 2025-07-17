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Эстония лидирует в еврозоне по инфляции - СМИ
В июне Эстония вновь оказалась на первом месте в еврозоне по инфляции, сообщают эстонские СМИ. Об этом свидетельствуют данные Евростата.
Годовая инфляция в Эстонии в июне достигла 5,2%, что является вторым по величине показателем среди стран Европейского союза (после Румынии) и первым среди государств еврозоны (страны, официальной валютой которых является евро). В мае инфляция в Эстонии составила 4,5%, тогда страна также опережала по этому показателю все остальные государства еврозоны.
Рост цен в Эстонии значительно превышает среднеевропейские показатели. Для сравнения, средний уровень инфляции в еврозоне составил в июне 2%, а в ЕС - 2,3%. Отмечается, что инфляция явилась следствием подорожания продуктов питания, услуг, а также алкогольных и табачных изделий.