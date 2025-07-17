Эстония лидирует в еврозоне по инфляции - СМИ

В июне Эстония вновь оказалась на первом месте в еврозоне по инфляции, сообщают эстонские СМИ. Об этом свидетельствуют данные Евростата.

Годовая инфляция в Эстонии в июне достигла 5,2%, что является вторым по величине показателем среди стран Европейского союза (после Румынии) и первым среди государств еврозоны (страны, официальной валютой которых является евро). В мае инфляция в Эстонии составила 4,5%, тогда страна также опережала по этому показателю все остальные государства еврозоны.