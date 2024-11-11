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В мире
Премьер Грузии: Страна сохранит курс на евроинтеграцию
6 часов назад
Грузия
Президент
Все
Александр Лукашенко поздравил Михаила Кавелашвили с избранием Президентом Грузии
6 часов назад
Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Оман. Чего ждать от переговоров на Ближнем Востоке?
9 часов назад
Лукашенко направился с рабочим визитом в Оман
14 часов назад
Президент молодежи: Одной из ярчайших страниц вашей жизни будет участие в студотрядовском движении
13.12.2024
22:17
Политика
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Активизации белорусско-оманского сотрудничества были посвящены встречи Рыженкова в Маскате
6 часов назад
Белорусский парламент выступил с заявлением о необходимости прекращения блокады США против Кубы
13.12.2024
15:47
Канопацкая подала документы в ЦИК для регистрации кандидатом в Президенты Беларуси
13.12.2024
12:05
Новые проекты промышленной кооперации обсудили в Москве на совете глав правительств
12.12.2024
22:15
Парламентское собрание: итоги года и планы на 2025-й
12.12.2024
21:57
Общество
Все
От экскурсий на предприятиях до финального концерта. Как Барановичи принимали "Марафон единства"
3 часа назад
Развитие, господдержка и перспективы. Как студотрядовское движение в Беларуси набирает обороты
3 часа назад
"Спина к спине": 38 детей из Донбасса проходят оздоровление в Беларуси
7 часов назад
15 лучших станут участниками первого в Беларуси реалити-шоу "Фабрика блогеров". Узнали, когда съемки
9 часов назад
Экономика
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Экономическая интеграция, энергетика, проекты в промышленности - Межправсовет ЕАЭС прошел в Москве
13.12.2024
21:36
Белорусская валютно-фондовая биржа ввела новые правила для трейдеров
13.12.2024
12:44
Узнали, когда в Минске откроется первый елочный базар
13.12.2024
12:23
В Беларуси утвердили ветеринарно-санитарные правила по производству рыбной продукции
13.12.2024
10:00
В Москве пройдет заседание Евразийского межправсовета. Расскажем, какие темы на повестке
13.12.2024
08:45
В мире
Все
Премьер Грузии: Страна сохранит курс на евроинтеграцию
6 часов назад
Михаил Кавелашвили стал президентом Грузии
11 часов назад
Два подростка устроили взрыв на ярмарке в Таиланде. Какой мотив преступления?
11 часов назад
США переживают самый мощный за всю историю приток мигрантов
11 часов назад
Регионы
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Вопросы национальной и информационной безопасности обсудили на диалоговой площадке в Минском районе
13.12.2024
14:40
Центральный район перенимает эстафету и принимает участие в фестивале "Минск единый"
09.12.2024
12:34
В Слониме открыли спортивный комплекс "Гвардейский" для военнослужащих
24.11.2024
17:58
С какой целью генпрокурор Беларуси посетил Оршанский район?
22.11.2024
17:54
Мэр Минска проинспектировал строительство мусороперерабатывающего завода
11.11.2024
18:36
Происшествия
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Владелец ТЦ "Беларусь": Мы сделаем все необходимое, чтобы люди не остались без возможности трудиться
3 часа назад
Две несовершеннолетние девушки погибли в Витебской области в ДТП
4 часа назад
В ХАМАС заявили об атаке ЦАХАЛ на место содержания заложников в секторе Газа
4 часа назад
Возгорание в ТЦ "Беларусь" в Витебске ликвидировано
13.12.2024
22:24
Кругозор
Все
Поздравления с Новым годом в стихах и прозе: красивые, короткие и оригинальные тексты
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14:04
Что приготовить на Новый год 2025: лучшие рецепты салатов и закусок с фото
11.12.2024
15:25
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12:03
Гороскоп на неделю с 9 по 15 декабря: Тельцам предстоит примирение, Дев ждет романтическая встреча
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08:00
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02.12.2024
19:23