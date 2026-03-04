Премьер Испании раскритиковал действия США на Ближнем Востоке

Премьер-министр Испании Педро Санчес назвал политику лидера Белого дома Дональда Трампа на Ближнем Востоке слишком рискованной и потребовал от США и Израиля прекратить войну в Иране. Он заявил, что нельзя отвечать на один незаконный акт другим, потому что именно так начинаются великие катастрофы человечества.

Педро Санчес, премьер-министр Испании:

"Мы в Испании выступаем против этой катастрофы, потому что понимаем, что правительства существуют для того, чтобы улучшать жизнь людей, предлагать решения проблем, а не усугублять их. И совершенно недопустимо, чтобы те лидеры, которые не способны выполнить этот долг, использовали дымовую завесу войны, чтобы скрыть свою некомпетентность и, попутно, набивать карманы".

Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что США разорвут всю торговлю с Испанией. Такое решение принято после того, как Мадрид отказал Вашингтону в использовании военных баз.