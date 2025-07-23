Шизофреникам и несостоявшимся самоубийцам запретят служить в армии США

В США обновили требования к военным. В документ добавили медицинские состояния, при которых для приема в армию нужно будет разрешение главы Пентагона. Среди них - потеря глаза или частичная слепота, хронические заболевания внутренних органов, отсутствие конечности.



Также есть заболевания, при которых служба в рядах американской армии будет невозможна: склероз, эпилепсия, шизофрения. Запретят вступать в Вооруженные силы США тем, кто в течение года до подачи заявления совершил попытку убийства или суицида.