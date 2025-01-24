Президент США подписал указ, направленный на превращение страны в "криптостолицу планеты"

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Президент США Дональд Трамп 23 января подписал исполнительный указ, нацеленный на укрепление позиций Соединенных Штатов в области цифровых финансовых технологий и превращение страны в "криптостолицу планеты". Об этом сообщает ТАСС.
"Президент Дональд Трамп подписал указ, призванный внести ясность в регулирование цифровых финансовых технологий и обеспечить позиции Америки как мирового лидера в области экономики цифровых активов, способствуя развитию инноваций и экономических возможностей для всех американцев", - говорится в документе.
Подчеркивается, что президент США выполняет свое обещание сделать Соединенные Штаты "криптостолицей планеты".
Как отмечается в тексте документа, указ предполагает создание президентской рабочей группы по рынкам цифровых активов для укрепления лидерства США в области цифровых финансов.