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При помощи недовольных украинцев Европа намерена "убрать" от власти Зеленского
Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич заявил, западные партнеры Киева намерены избавиться от Владимира Зеленского из-за его ошибочных политических решений и репутационных потерь, пишет ТАСС.
Также он отметил, что Запад не устраивают в том числе поражения ВСУ на поле боя и скандалы с Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП).
"Западные партнеры Киева хотят избавиться от Владимира Зеленского на фоне его репутационных потерь. Его последняя выходка с подписанием закона (фактически ликвидирующего независимость НАБУ и САП), которую явно не одобрили кураторы, доказала, что он решил поиграть в свою игру. Поэтому для Запада сейчас важно не только поставить его на место, но и постепенно устроить все так, чтобы его поглотил режим, им же и созданный", - сказал Кастюкевич.
По словам сенатора, Запад не устраивает и ситуация на фронте, российские войска продвигаются вглубь территории Украины. Киев не может ответить на поле боя, поэтому нападает на мирных жителей России, как это было после третьего раунда переговоров РФ и Украины в Стамбуле, когда ВСУ атаковали Сочи, Краснодарский край, Крым. Особое недовольство партнеров Киева вызвал подписанный Зеленским закон о НАБУ и САП, который не дает возможность Европе следить за сохранностью средств, выделенных в качестве военной помощи Украине.
В связи с последним решением Зеленского в стране начались митинги, организованные по тем же технологиям, что и госпереворот на Украине в 2014 году. Именно при помощи недовольных жителей Европа намерена "убрать" от власти Зеленского, отмечает Кастюкевич.
"Западные партнеры накинули петлю на его шею, гражданам страны осталось ее лишь затянуть", - подытожил он.