Прибыль Mercedes-Benz упала почти вдвое за 2025 год
Автор:Редакция news.by
У немецкого автопрома кризис. Прибыль автопроизводителя Mercedes-Benz упала почти наполовину за год.
Среди причин указывают тарифы, негативное влияние обменного курса и конкуренцию с китайскими производителями.
Немецкие СМИ отмечают: прибыль падает уже третий год, и каждое новое снижение все масштабнее.
Ранее Volkswagen сообщил о первом в своей истории закрытии завода в стране. Концерн пересматривает инвестиционные планы, уменьшает производство внутри Германии и, как следствие, сокращает количество рабочих мест.