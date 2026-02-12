Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Прибыль Mercedes-Benz упала почти вдвое за 2025 год

У немецкого автопрома кризис. Прибыль автопроизводителя Mercedes-Benz упала почти наполовину за год.

Среди причин указывают тарифы, негативное влияние обменного курса и конкуренцию с китайскими производителями.

Немецкие СМИ отмечают: прибыль падает уже третий год, и каждое новое снижение все масштабнее.

Ранее Volkswagen сообщил о первом в своей истории закрытии завода в стране. Концерн пересматривает инвестиционные планы, уменьшает производство внутри Германии и, как следствие, сокращает количество рабочих мест.

