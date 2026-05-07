Прибыль немецкого концерна BMW упала на 25 %
Автор:Редакция news.by
Прибыль BMW в I квартале 2026 года сократилась на четверть. По данным Reuters, компания серьезно страдает от высоких цен на сырье, новых американских пошлин и жесткой конкуренции с Китаем.
Также, не оправдав ожидания, на 8 % упала общая выручка.
Ситуация выглядит угрожающе, так как рентабельность производства уже снизилась до критических показателей по сравнению с 2025 годом.
Аналитики Bloomberg и других институтов все чаще говорят о риске полного краха европейского автопрома, который может не пережить текущий кризис.