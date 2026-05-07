Прибыль немецкого концерна BMW упала на 25 %

Прибыль BMW в I квартале 2026 года сократилась на четверть. По данным Reuters, компания серьезно страдает от высоких цен на сырье, новых американских пошлин и жесткой конкуренции с Китаем.

Также, не оправдав ожидания, на 8 % упала общая выручка.

Ситуация выглядит угрожающе, так как рентабельность производства уже снизилась до критических показателей по сравнению с 2025 годом.