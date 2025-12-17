Прибыль ведущих немецких автопроизводителей Volkswagen, BMW и Mercedes-Benz упала на 76 %

Немецкий автопром находится на худшем уровне со времен кризиса 2008 года. Как сообщает Bild, прибыль ведущих германских автопроизводителей Volkswagen, BMW и Mercedes-Benz упала на 76 %. На троих они заработали менее 2 млрд евро.

Ни у одной другой страны мира с развитым автопромом не было столь провальных результатов. Особенно просели продажи в Китае - доля упала с 39 % до 29 %. Дело дошло до того, что Volkswagen был вынужден впервые в своей истории закрыть целый завод.