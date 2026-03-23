Признание премьера Ругинене: Идея Литвы давить на Китай была ошибочной

Идея Литвы давить на Китай была ошибочной, признала премьер-министр Ругинене. По ее словам, открытие так называемого тайваньского представительства в стране не принесло выгоды и нанесло ущерб республике. Тем самым Вильнюс окончательно разорвал любые, даже деловые отношения с Пекином.



Также премьер заявила, что в настоящее время Литва делает «первые небольшие шаги» в переговорах с КНР, ведется переписка. Но, пытаясь нормализовать отношения, Вильнюс должен координировать действия с ЕС и США.