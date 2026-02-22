3.73 BYN
Признать новую реальность: Мюнхенская конференция по безопасности показала слабость Европы
Евроатлантизм уходит в прошлое, а ЕС остается в одиночестве - таковы итоги Мюнхенской конференции по безопасности. На ежегодном форуме в Германии европейские лидеры фактически признали: эпоха благополучия Старого Света завершена. Дешевые ресурсы, защита США и финансовая стабильность - обо всем этом можно забыть.
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц констатировал конец старого порядка, а госсекретарь США Марко Рубио дал понять: Вашингтон больше не будет спонсировать европейские амбиции. О том, как Брюссель остался у разбитого корыта с пустыми надеждами и растущими расходами на оборону - в рубрике "Полная Европа".
Долгие годы Мюнхенская конференция по безопасности считалась знаковым событием в международных отношениях. Именно здесь сильные мира публично обозначали направления внешней политики своих государств на ближайшие годы. Но чем же запомнится нынешняя встреча? Если не вдаваться в получасовые размышления, то признанием того, что старый миропорядок, который эта площадка была призвана цементировать, демонтирован до основания. Европа, наконец, признала собственную слабость и неспособность адаптироваться к новым реалиям.
Фридрих Мерц, канцлер Германии:
"Мрачный девиз этой конференции - "под угрозой уничтожения". Он означает, что международный порядок, основанный на правах и правилах, вскоре будет разрушен. Мы вместе переступили порог эпохи, которая вновь открыто характеризуется властью, прежде всего великодержавной политикой. В первую очередь, это война против Украины, нашего политического строя. Но есть и множество других примеров. Наша задача - признать новую реальность".
Решений данной проблемы от европейских политиков так и не прозвучало. Все, о чем говорили старосветские правители, свелось лишь к констатации факта: в мире все решается за счет силы, а виноваты в этом Россия и отчасти США. Хотя по сути именно Штаты разрушили европейское благополучие, но кто об этом скажет прямо и вслух. Смельчаков нет, хотя знаки есть.
Эммануэль Макрон, президент Франции:
"Авторитет - это не только вопрос ракет, в значительной степени это вопрос решимости. Если мы хотим, чтобы нас воспринимали всерьез, мы должны продемонстрировать приверженность защите наших собственных интересов: начиная с поддержки Украины и продолжая отменой необоснованных тарифов и вежливым отказом от необоснованных претензий на территории Европы".
Таким булыжником в огород США отличился Макрон. Другие также пытались тихо критиковать американцев. В отличие от прошлого года, когда вице-президент Вэнс размазал Европу, в этот раз в Мюнхен приехал более дипломатичный Рубио. Он попытался утихомирить еэсовцев, говоря про мир, дружбу и жвачку. Но он ни слова не произнес о послаблении пошлин, возобновлении помощи Украине или отказе Белого дома от планов по контролю над Гренландией.
Марко Рубио, госсекретарь США:
"Мы совершали ошибки вместе, а теперь вместе обязаны двигаться вперед. При Трампе Соединенные Штаты Америки снова берут на себя задачу обновления и восстановления. Мы видим гордое будущее, суверенное и жизненно важное. Такое, каким было наше великое прошлое. И хотя мы готовы, если это необходимо, сделать это в одиночку, мы надеемся сделать это вместе с вами, нашими друзьями здесь, в Европе".
Действительно, славное прошлое было у европейцев. Но ЕС сам себя лишил поставки природных ресурсов большей частью мира по заниженным ценам, одни российские энергоносители чего стоят. Более того, финансовую стабильность Старого Света, как и безопасность, долго время обеспечивал Вашингтон. Не стоит забывать и про Африку с Азией, которые раньше были рынками сбыта, а теперь все чаще наоборот. Оборонные траты ЕС растут как грибы после летнего дождя - недешевое дело в одиночку финансировать войну в Украине.
Кир Стармер, премьер-министр Великобритании:
"Мы должны наращивать нашу силу, потому что именно она - валюта нашего времени. Мы должны быть способны сдерживать агрессию и при необходимости быть готовы сражаться. Мы должны твердо стоять на своих собственных ногах. Это значит - быть смелее. Нам следует отбросить мелочную политику и сиюминутные заботы. Мы должны работать над построением сильной Европы и НАТО".
Дальше слов эта бравада не зашла. Мюнхенская конференция стала местом, где поссорились Франция и Германия. Макрон выступил против плана Мерца потратить 90 млрд замороженных российских средств на закупку оружия для Киева у США. Итог - демонстративное игнорирование.
На этом конфузы не закончились: Рубио не явился на встречу по Украине, сославшись на занятость, а главная евродипломатка Кая Каллас не смогла организовать неформальную встречу глав МИД ЕС из-за того, что многие министры просто уехали. Европейцы саботируют не только старания США по установлению мира, но и самих себя.
Джей Ди Вэнс, вице-президент США:
"Проблема, которая у нас есть с Европой, заключается не в том, что нам не нравится Европа, хотя вы слышите это в европейской прессе. Дело не в том, что мы не уважаем наших союзников, а в том, что они делают много вещей, чтобы саботировать самих себя. Мы хотели бы, чтобы это прекратилось, чтобы они были союзниками в истинном смысле этого слова".
Ни трансатлантическим, ни просто европейским единством больше и не пахнет. Конференция в Мюнхене стала местом, где каждый говорил о том, что болит, даже не пытаясь найти лекарство. А за постановку диагноза вновь заплатил простой налогоплательщик. Пользователи Сети даже придумали название болезни. "Русофрения" - психическое заболевание, при котором больной верит, что Россия одновременно находится на грани развала и готова захватить весь мир.