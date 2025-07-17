Пробки длиною в 7 км образовались на польско-литовской границе

Огромные пробки образовались на польско-литовской границе: они растянулись на 7 км. Причина - пограничный контроль, введенный Варшавой на всех своих рубежах. Особенно жесткая проверка документов - на въезде из Литвы. Именно эту страну поляки обвиняют в потворстве незаконной миграции.

По подсчетам немецких экспертов, за год потери от простоев в подобных пробках составят не менее 120 млн евро. И речь идет о пробках не только на польско-литовской, но и на польско-немецкой границе.



Но потери - даже не главная проблема: Европейский суд и Европарламент указывают, что контроль на границах - это нарушение принципа свободы передвижения в пределах ЕС. В этом смысле поляки, хоть и с оговорками о временном характере таких мер, упразднили Шенгенское соглашение.