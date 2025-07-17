Германия подбрасывает мигрантов Польше

В Польше жалуются, что Германия продолжает подбрасывать ей мигрантов. Поляки активно обсуждают в соцсетях ситуацию в Любишине, небольшом приграничном городке на западе страны, где, по сообщениям жителей, все чаще замечают немецкие полицейские машины, сопровождающие грузовики с мигрантами.