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Германия подбрасывает мигрантов Польше

В Польше жалуются, что Германия продолжает подбрасывать ей мигрантов. Поляки активно обсуждают в соцсетях ситуацию в Любишине, небольшом приграничном городке на западе страны, где, по сообщениям жителей, все чаще замечают немецкие полицейские машины, сопровождающие грузовики с мигрантами.

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Эти нелегалы, предположительно, прибывают в Германию через Польшу, но их возвращают обратно. Местные власти утверждают, что только за последнюю неделю Берлин подбросил им более 20 мигрантов.

ПольшамигрантыГермания