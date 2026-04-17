Прогноз МЭА: цены на продукты питания во всем мире могут вырасти

Цены на продукты питания во всем мире могут вырасти в связи с нарушением цепочек поставок из-за конфликта на Ближнем Востоке. Об этом заявил глава Международного энергетического агентства Бироль.

И уточнил, что под давлением будут находиться как энергетические, так и неэнергетические цепочки поставок.

Фатих Бироль, глава Международного энергетического агентства:

"Цепочки поставок будут находиться под сильным давлением. Одна из причин заключается в том, что помимо нефти и газа, нехватка поставок затрагивает и другие важные сырьевые товары, такие как удобрения, нефтехимия и гелий. Это может нанести ущерб как IT-сектору, так и продовольственному и сельскохозяйственному секторам, что в свою очередь может привести к росту цен на продукты питания".