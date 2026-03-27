Проливные дожди стали причиной подтоплений в ОАЭ и Омане

Проливные дожди и наводнения обрушились на Оман и Объединенные Арабские Эмираты. Затопленные улицы можно было наблюдать накануне сразу во многих населенных пунктах региона: в Рас-эль-Хайме, Аджмане, Шардже и Омане.

Мусcонные дожди - обычное дело в прибрежных областях Аравийского полуострова, однако в последнее время ливни все чаще приходят во внутренние регионы Аравии. Местные жители регулярно страдают от климатических изменений, которые чреваты год от года все большими рисками.