Пропавший в Индонезии вертолет потерпел крушение: выживших нет

Появилась информация о пропавшем накануне вертолете в Индонезии. Он потерпел крушение на части острова Борнео.

После долгих поисков, спасательные службы обнаружили рухнувшую машину. Все 8 человек, которые находились на ее борту, погибли. В настоящий момент спасатели занимаются поиском тел жертв авиационной катастрофы.

Предварительная версия причин крушения машины - неисправность оборудования.

