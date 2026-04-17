Пропавший в Индонезии вертолет потерпел крушение: выживших нет
Автор:Редакция news.by
Появилась информация о пропавшем накануне вертолете в Индонезии. Он потерпел крушение на части острова Борнео.
После долгих поисков, спасательные службы обнаружили рухнувшую машину. Все 8 человек, которые находились на ее борту, погибли. В настоящий момент спасатели занимаются поиском тел жертв авиационной катастрофы.
Предварительная версия причин крушения машины - неисправность оборудования.