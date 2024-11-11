Протесты и стычки с полицией. Что происходит в Тбилиси после инаугурации нового президента

В Тбилиси неспокойно. Сторонники экс-президента Зурабишвили, которая все же покинула резиденцию, собрались у здания парламента. Людей немного, но движение по проспекту Руставели они перекрыли.

Власти мобилизовали полицию. Сообщается, что протестующие начали вступать в стычки с полицией. Идут задержания.

Оппозиция уже по классике заявляет о применении чрезмерного насилия в отношении "мирно" протестующих. Но уже понятно, что цветная революция в Грузии проиграла.

К настоящему моменту немногочисленная акция протеста против президента Михаила Кавелашвили завершилась. Большинство участников разошлось.

29 декабря Кавелашвили был приведен к присяге. Зурабишвили же заявила, что, покидая дворец, она "уносит с собой легитимность".

О своем признании президентом Грузии исключительно Зурабишвили заявили Вашингтон, Париж и еще ряд столиц.