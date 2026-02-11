Протесты рабочих в Аргентине переросли в настоящее сражение

Классовая война на улицах Буэнос-Айреса. У стен здания национального парламента по призыву своих профсоюзов собрались десятки тысяч рабочих: они требовали от Конгресса остановить реформу трудового законодательства и снять с рассмотрения пакет дискриминационных реформ. На площади перед парламентом развернулись настоящие сражения: полиция применяла резиновые пули и слезоточивый газ, в ответ в блюстителей порядка летели камни и бутылки с зажигательной смесью.

Пострадали десятки человек, несколько арестованы. Власти страны продолжают реализацию программы неолиберальной трансформации экономики. Новые законы лишают трудящихся права на забастовку, а также позволяют работодателю вводить испытательный срок, в течение которого сотрудника можно уволить без долгих проволочек.



Правительство настаивает, что без всего этого невозможно привлечь иностранные инвестиции: профсоюзы считают, что в ситуации, когда в нищету погрузилась половина населения Аргентины, граждан лишают последних прав и гарантий на производстве.