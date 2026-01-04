3.71 BYN
Против действий США в Венесуэле протестуют жители Европы
Большинство стран мира, в том числе Беларусь, осуждают американскую агрессию в отношении Венесуэлы. В защиту суверенитета, справедливости и международного права на улицы вышли граждане Франции, Германии, Нидерландов, Польши, Италии, Испании, Кубы, Мексики, Коста-Рики.
Протестующий из Коста-Рики:
"Трамп на пресс-конференции сослался на Доктрину Монро, и именно ей они следуют. Они верят, что Латинская Америка - их задний двор, и они могут делать все, что захотят, используя ресурсы региона. Их империализм будет продолжать разрушать страны до тех пор, пока не насытятся ресурсами, потому что их ресурсы закончились, и они хотят получить наши".
В США протесты охватили около 100 городов. Из опроса YouGov следует, что практически 50 % американцев выступают против контроля компаний США над нефтяными ресурсами Венесуэлы.