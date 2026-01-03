Против Мадуро - 25 страниц обвинений

Генеральный прокурор США Памела Бонди опубликовала в соцсетях 25-страничное заключение против Николаса Мадуро и его жены. В нем утверждается, что на протяжении более 25 лет лидеры Венесуэлы злоупотребляли властью, якобы использовав коррумпированные институты для ввоза наркотиков в США.

Мадуро обвиняют в получение взяток, доли с наркотрафика, финансировании террористов и много другом. По ее словам, президент Венесуэлы стоит во главе всей коррупции в стране. И как сообщают СМИ, если политика будут судить в Южном округе Нью-Йорка, по предъявленным обвинениям ему может грозить смертная казнь.