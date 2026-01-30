Вправе ли генсек ООН толковать Устав организации в вопросе прав Крыма и Донбасса?

Заместитель главы Совета безопасности Дмитрий Медведев указал на двойные стандарты Антониу Гутерриша

Ранее Москва обратилась в ООН с запросом, могут ли там по аналогии с Гренландией признать право народов Донбасса, Новороссии и Крыма на самоопределение?

Гутерриш сообщил, что в организации сочли, что в отличие от Гренландии, к Крыму и Донбассу принцип самоопределения народов неприменим из-за "преобладания принципа территориальной целостности".

В МИД России справедливо заметили: давая народу Гренландии право на самоопределение и отказывая Донбассу и Крыму, генсек ООН берет на себя роль вершителя судеб.

Мария Захарова, официальный представитель МИД России:

"Генсекретарь ООН Гутерриш отметился очередным очень странным высказыванием о том, что принцип самоопределения якобы "не применим в ситуации с Крымом и Донбассом", где преобладает принцип территориальной целостности Украины. К этому неквалифицированному выводу, по словам генсекретаря, Управление ООН по правовым вопросам пришло после "тщательного изучения" данной темы. Похоже, что ооновские юристы не вполне понимают свои задачи и явно невнимательно читали Устав ООН. Иначе они бы знали, что оценки относительно государственной принадлежности тех или иных территорий к компетенции генсекретаря ООН не относятся".

Напротив, подчеркивает МИД России, это они нарушают статью 100 Устава, согласно которой сотрудники Секретариата организации обязаны соблюдать принцип беспристрастности, включая необходимость "воздерживаться от любых действий, которые могли бы отразиться на их положении как международных должностных лиц, ответственных только перед ООН".