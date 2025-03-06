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Прозоров: Министерство информации ведет информационную войну в Украине
Вся информационная политика Украины - это не только центры ИПСО, они только малая часть этой системы. А вся эта структура - это монстр, который действует в Украине в основном с 2015 года, когда были подписаны правительственные соглашения между Украиной и НАТО.
Бывший сотрудник службы безопасности Украины Василий Прозоров в проекте "Актуальное интервью" рассказал, как изменились методики пропаганды, и какую роль в этом играют центры информационно-психологических операций, как граждане становятся частью этой дезинформационной борьбы.
"Дело в том, что армейская часть и часть спецслужб - это значительная, но не главная часть, составляющая этой информационной системы. Главный гражданский орган, который ведет информационную войну, - это Министерство информации. Они проводили целый комплекс мероприятий, которые не имеют отношения ни к центрам ИПСО, ни к работе СБУ, ни к службе внешней разведки. Это система, которая работала именно на гражданском уровне", - отметил Василий Прозоров.
Бывший сотрудник СБУ рассказал, что проводилась, например, операция "Корни травы", в ходе которой искали хоть немного значимых людей, у которых есть хоть какое-то отношение к Украине. Например, людей, которые жили в Украине или их предки родом из Украины, записывали в список известных украинцев. "То есть как бы русские ничего не могут сделать, потому что все технологические достижения сделаны руками украинцев. Выставляют русских отсталой нацией", - заметил Василий Прозоров.
"Также была операция "Частичка себя", когда на всех курортах Турции, Египта, Черногории, Таиланда украинцы либо вывешивали на балконы свой флаг, либо ходили с ним по пляжу. Это все операции Министерства информации, даже не спецслужб. Они закидывали призывы через соцсети, масса людей делала репосты, распространяла это в украинском обществе. Люди, видя ситуацию в Украине и в мире, становились сторонниками или даже исполнителями этой операции", - рассказал бывший сотрудник СБУ.