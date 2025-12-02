"Пустые автоматы и абсурдные полномочия": в Польше разгорается скандал вокруг операции "Горизонт"

В Польше вспыхнул очередной скандал, связанный с проведением операции "Горизонт". Журналисты выяснили, что привлекаемые для патрулирования железной дороги солдаты не имеют боеприпасов. Военные ходят с пустыми автоматами по вокзалам.

Ранее операцию критиковали польские военные. Они называли ее бессмысленной и отвлекающей от реальной подготовки. 26 ноября о старте операции объявили в Минобороны страны. Ее цель - противодействие актам диверсии и защита критической инфраструктуры.

Дополнительное недовольство вызывает передача армии полицейских полномочий. Право обыскивать граждан военные называют абсурдом. Пограничники также присоединились к коалиции недовольных, они возмущены тем, что их силы разбрасываются на охрану путей.