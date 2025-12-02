3.73 BYN
"Пустые автоматы и абсурдные полномочия": в Польше разгорается скандал вокруг операции "Горизонт"
В Польше вспыхнул очередной скандал, связанный с проведением операции "Горизонт". Журналисты выяснили, что привлекаемые для патрулирования железной дороги солдаты не имеют боеприпасов. Военные ходят с пустыми автоматами по вокзалам.
Ранее операцию критиковали польские военные. Они называли ее бессмысленной и отвлекающей от реальной подготовки. 26 ноября о старте операции объявили в Минобороны страны. Ее цель - противодействие актам диверсии и защита критической инфраструктуры.
Дополнительное недовольство вызывает передача армии полицейских полномочий. Право обыскивать граждан военные называют абсурдом. Пограничники также присоединились к коалиции недовольных, они возмущены тем, что их силы разбрасываются на охрану путей.
Ранее сообщалось, что операция продлится до конца февраля 2026 года.