Путин и Алиев обсудили крушение самолета под Актау

Президент РФ Владимир Путин по телефону обсудил крушение пассажирского самолета авиакомпании AZAL под Актау со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

"Подробно обсуждены вопросы, касающиеся крушения пассажирского самолета авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" 25 декабря вблизи города Актау в Казахстане", - говорится в сообщении пресс-службы.

В разговоре было отмечено, что азербайджанский самолет пытался зайти на посадку в Грозном во время атак украинских БПЛА и работы ПВО РФ. "Следовавшее четко по расписанию азербайджанское пассажирское воздушное судно неоднократно пыталось зайти на посадку в аэропорт города Грозный. В это время Грозный, Моздок и Владикавказ атаковали украинские боевые беспилотные летательные аппараты, и российские средства ПВО отражали эти нападения", - говорится в сообщении.

Путин принес Алиеву извинения, что инцидент с азербайджанским самолетом произошел в воздушном пространстве России. Он также принес соболезнования семьям погибших. "Владимир Путин принес свои извинения в связи с тем, что трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России и еще раз выразил глубокие и искренние соболезнования семьям погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в сообщении пресс-службы.

Телефонный разговор состоялся по российской инициативе.

О работе в Грозном

Сотрудники Следственного комитета и Генпрокуратуры РФ работают вместе с азербайджанскими коллегами над расследованием авиакатастрофы. В Грозном находятся два сотрудника азербайджанской прокуратуры.

"Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по ст. 263 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Ведутся первичные следственные действия, допрашиваются гражданские и военные специалисты", - говорится в сообщении.