Путин обсудил с Совбезом ответ на американские ядерные учения
Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза ответ на ядерные учения США. Об этом сообщает РИА Новости.
Как доложил министр обороны Андрей Белоусов, США в октябре провели учение с отработкой превентивного ракетно-ядерного удара по России. Кроме того, Вашингтон собирается разместить в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе ракеты, подлетное время которых от Германии до центральной России составит 6-7 минут.
Путин назвал серьезным вопросом заявления американского лидера Дональда Трампа о возобновлении ядерных испытаний. Он добавил, что Совбез проанализировал высказывания, звучащие в правящих кругах США.
Президент также заявил, что Москва будет вынуждена предпринять соответствующие действия, если участники ДВЗЯИ решат провести ядерные испытания. При этом он подчеркнул, что у России нет планов отойти от договора.
Владимир Путин:
"Вместе с тем, действительно, еще в послании Федеральному собранию в 2023 году мной было сказано, что в случае, если Соединенные Штаты, либо другие государства, участники соответствующего договора проведут такие испытания, то и Россия тоже должна будет соответствующим образом предпринять адекватные ответные действия".
Белоусов, в свою очередь, заявил, что считает целесообразным немедленно начать подготовку к полномасштабным ядерным испытаниям. Он также добавил, что Вашингтон активно наращивает стратегические наступательные вооружения.
"Мы должны ориентироваться не только и столько на заявления и высказывания политических деятелей, американских должностных лиц, но, прежде всего, на действия Соединенных Штатов Америки", - сказал Белоусов.
Возможный отказ Штатов от моратория на ядерные испытания может стать шагом по разрушению системы глобальной стратегической стабильности, подчеркнул министр.
Директор ФСБ Александр Бортников, со своей стороны, попросил у Путина дать время, чтобы подготовить предложения по ситуации, связанной с возможностью Вашингтона провести ядерные испытания.
"Ситуация очень непростая, сложная. Отнестись к этому нужно серьезно, но возникает очень много вопросов для того, чтобы принять конкретное решение", - сказал он.
Посол Александр Дарчиев направил телеграмму в Россию по поводу разъяснений слов Трампа о ядерных испытаниях.
Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, депутаты обеспокоены заявлениями Трампа о возобновлении США испытаний ядерного оружия.
Сегодня Вашингтон провел на базе "Ванденберг" в Калифорнии испытательный пуск невооруженной межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, способной нести ядерную боеголовку.
Предыдущее совещание проходило в пятницу, 31 октября. Глава государства тогда предложил обсудить вопросы обеспечения ритмичной работы ОПК и меры обеспечения безопасности дорожного движения на фоне наступления холодов.