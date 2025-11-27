3.71 BYN
Путин: "План Трампа" может быть положен в основу мирного договора
Автор:Редакция news.by
Президент России подтвердил, что "план Трампа" может быть положен в основу мирного договора.
Владимир Путин сообщил, что после переговоров в Женеве решено было 28 пунктов мирного плана разделить на четыре части. Российский лидер отметил, что проектов договора не было, был набор вопросов, которые предлагалось обсудить.
Он также подтвердил, что американская делегация должна приехать в Москву на следующей неделе. Переговорщиками по Украине со стороны России будут Мединский и представители МИД.