Путин: "План Трампа" может быть положен в основу мирного договора

Президент России подтвердил, что "план Трампа" может быть положен в основу мирного договора.

Владимир Путин сообщил, что после переговоров в Женеве решено было 28 пунктов мирного плана разделить на четыре части. Российский лидер отметил, что проектов договора не было, был набор вопросов, которые предлагалось обсудить.