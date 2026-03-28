Путин призывает российский бизнес развивать сотрудничество со странами БРИКС в сфере технологий
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости развивать технологическую кооперацию со странами БРИКС. Об этом он сообщил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), сообщает TV BRICS.
В рамках съезда также прошло первое заседание Национального комитета по вопросам делового сотрудничества в БРИКС, который был учрежден в феврале текущего года.
Владимир Путин:
"Мы будем и дальше стимулировать вложения бизнеса в модернизацию предприятий, производственных мощностей на собственной технологической базе. Особенно поддержим внедрение решений в трех ключевых сквозных технологиях: это искусственный интеллект, автономные системы и цифровые платформы. В этой работе есть пространство для сотрудничества с иностранными государствами, в том числе из быстрорастущих регионов мира, Азиатско-Тихоокеанского региона и юга Евразии. Планируем развивать такую кооперацию прежде всего по линии БРИКС".
Также Владимир Путин призвал российский бизнес подключиться к работе недавно созданного органа и участвовать в подготовке предложений по развитию экономических связей внутри БРИКС, запуску новых проектов в науке, инновациях, промышленности, сельском хозяйстве, инфраструктуре и логистике.