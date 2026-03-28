Путин призывает российский бизнес развивать сотрудничество со странами БРИКС в сфере технологий

Фото kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости развивать технологическую кооперацию со странами БРИКС. Об этом он сообщил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), сообщает TV BRICS .

В рамках съезда также прошло первое заседание Национального комитета по вопросам делового сотрудничества в БРИКС, который был учрежден в феврале текущего года.

Владимир Путин:

"Мы будем и дальше стимулировать вложения бизнеса в модернизацию предприятий, производственных мощностей на собственной технологической базе. Особенно поддержим внедрение решений в трех ключевых сквозных технологиях: это искусственный интеллект, автономные системы и цифровые платформы. В этой работе есть пространство для сотрудничества с иностранными государствами, в том числе из быстрорастущих регионов мира, Азиатско-Тихоокеанского региона и юга Евразии. Планируем развивать такую кооперацию прежде всего по линии БРИКС".