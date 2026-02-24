Путин заявил о возможных попытках подрыва "Турецкого" и "Голубого" потоков

Президент России заявил о том, что Москва располагает информацией о подготовке возможных попыток подрыва трубопроводов "Турецкий" и "Голубой" потоки, проходящих по дну Черного моря.

По словам Владимира Путина, противник не сумел нанести России стратегическое поражение на поле боя, как они это планировали, поэтому перешли к тактике террора.

Напомним, "Турецкий" и "Голубой" потоки - это подводные газопроводы, соединяющие Россию со странами южного направления через Черное море. Первый предназначен для поставок газа в Турцию и страны Юго-Восточной Европы, второй используется исключительно Анкарой, минуя транзит через третьи страны.