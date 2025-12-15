Посетители одного из самых знаменитых музеев планеты сегодня так и не смогли увидеть Джоконду. Работники Лувра объявили однодневную забастовку, которую обещают либо продлить, либо повторить, если их требования не будут услышаны.

Четыре сотни работников музея добиваются повышения зарплат, найма дополнительного персонала, а также модернизации оборудования Лувра.

Напомним, не так давно отсюда похитили драгоценностей на 100 млн евро, и шансы их вернуть ничтожны. Чуть позже хранилища музея затопило, в результате чего серьезно пострадала коллекция древнеегипетских рукописей.

Недавнее парламентское расследование установило, что денег музею не хватает, персонал недостаточен, а тот, что есть, работает из рук вон плохо.