Рассказываем, как Евромайдан подавался в СМИ и почему украинской государственности пришел конец

Ложь можно украсить любыми рюшами, завернуть в блестящую обертку и влиять на людей. Таким мнением в проекте "Война и мир" поделилась советник главы ДНР, первый министр информации ДНР Елена Никитина.

Политик поделилась, что во время событий на Майдане информация преподносилась искаженно. Журналисты в Донбассе описывали ситуацию также с точки зрения Майдана. Тогда Елена Никитина начала выпускать газету, которая называлась "Истина", чтобы постараться донести до людей правду.

Елена Никитина, советник главы ДНР, первый министр информации ДНР:

"Сразу все СМИ начали описывать, кто друг, а кто враг. Героизировали тех, кто бегал с коктейлем Молотова, кто нападал на Беркут, кто агрессивно себя вел. И я понимала, что действуют технологии, что этому надо противостоять. А так как, в том числе и журналисты, и СМИ, которые в Донбассе долгое время сидели на грантовой игле США, они действовали очень тонко".

Подпольщик Владимир Грубник уверен, что выросло поколение, которое считает войну с Россией священной войной: "Так им промыли мозг. Но это делали годами. И делали достаточно эффективно. Надо просто понимать, с кем мы имеем дело, с какими технологиями мы имеем дело. Когда постоянно говорят, что на Западе они промывают мозг".

"Остановить таких подонков, как коллективный Запад, может только кто-то равносильный. В 2013-2014 годах я так и говорила, что вы на своем Майдане допрыгаетесь до тотального крушения государственности. И они это сделали, они превратили Украину в квази-государственное образование, колонию, единственная цель которой - самоубиться об Россию", - отметила общественный деятель, публицист, блогер Татьяна Монтян.

Елена Никитина рассказала, что сталкивалась с такими случаями, когда люди, побывавшие в эпицентре событий, замечали на себе действие пропаганды: "Они говорили, что вот так живешь, месяц смотришь телевизор, два, три, и потом червь сомнения начинает точить. Картинка настолько извращенная и делается так профессионально, что даже человек, понимающий все причины этого конфликта, и тем не менее говорит, что нельзя же врать так тотально. Можно, они врут так тотально. И поэтому жители Украины настолько дезинформированы".

"Информационная война - это очень страшная, очень страшная вещь, потому что фактически людей этих сделали, если не единомышленниками, то они добровольно пожертвовали своей жизнью и своей страной в угоду чужим интересам. Но все то, что в 2014 году не допустили в Донбассе, это происходило в Украине", - подчеркнула Елена Никитина.