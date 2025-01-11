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Война и мир | Евромайдан, утрата государственности и механизмы информационной войны
11.01.2025
Украинцы не знают собственной истории. То, что Украина была неотъемлемой и далеко не худшей частью СССР, нынешнему поколению, конечно, никто не рассказывает. В новом выпуске проекта "Война и мир": - Как Евромайдан подавался в СМИ - Конец украинской государственности - Технологии информационной войны - Как работает укропропаганда?
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14 видео
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