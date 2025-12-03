"Разрубить гордиев узел": почему украинские переговоры упираются в слом миропорядка

Аналитик Белорусского института стратегических исследований Ольга Лазоркина поделилась взглядом на глубинные причины и возможные последствия продолжающихся переговоров России и США по украинскому урегулированию. По ее мнению, ключевые позиции сторон остаются трудносовместимыми, а сам процесс упирается в необходимость "разрубить гордиев узел" глобальных противоречий.

Политолог считает, что главным препятствием для прогресса является территориальная проблема. Решить ее можно либо отталкиваясь от реальной ситуации на земле, либо пытаясь сохранить статус-кво, что маловероятно. Это прямое столкновение позиций, о чем, по мнению Ольги Лазоркиной, и заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

"Это камень преткновения, который мешает двинуться дальше. Для того чтобы выйти на глобальный уровень договоренностей по безопасности, нужно заново пересмотреть отношение к территориальному вопросу", - отметила эксперт.

Аналитик подчеркнула, что переговоры по Украине - лишь малая часть сложного клубка глобальных проблем. Пока они ведутся, США продолжают решать свои задачи в других регионах (например, в Гондурасе и Венесуэле).

Кроме того, серьезное препятствие - раскол внутри Европейского союза по вопросу поддержки Украины и санкций против России. Санкционный режим не будет снят в одночасье, даже если мирный договор по Украине будет подписан.

"Мы видим только одну маленькую точку, которая не решит блок основных проблем, если даже мирный договор будет подписан", - заявила аналитик.

К числу этих проблем она отнесла нерешенные вопросы контроля над вооружениями: договор СНВ, ракеты малой и средней дальности, системы ПРО.

Эксперт обратила внимание на эволюцию американской позиции с 2021 года, когда Россия направляла в Вашингтон конкретные предложения по безопасности, которые были проигнорированы. Сегодня, по ее мнению, администрация Дональда Трампа, несмотря на сильное внутреннее противодействие, стремится выйти на диалог.

"Нужно отдать Трампу должное. Он стремится выйти на переговорные позиции. Он понимает, что это очень сложно", - отметила Ольга Лазоркина.

Однако эта миротворческая риторика связана не столько с личной эволюцией Трампа, который в свое время также наращивал военную помощь Украине, сколько с изменением статуса США в мире.

Ключевой тезис аналитика - фундаментальное изменение международной обстановки. По ее словам, мир, где США были непоколебимым "столпом", ушел в прошлое. Сегодня другие крупные державы, такие как Индия, все чаще действуют в собственных национальных интересах и способны давать отпор американскому давлению.

"Если у американцев есть возможность надавить, попробуйте. Вот они попробовали, не получилось, пришлось возвращаться к дипломатическому треку", - пояснила она.

Это заставляет Вашингтон переходить от силового диктата к более взвешенной дипломатии.

Общий вывод эксперта сводится к тому, что переговоры по Украине зашли в сложнейший этап, где сталкиваются не только позиции России и Запада, но и пересматриваются основы глобальной безопасности.