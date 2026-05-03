Разрушительное наводнение парализовало северо-восток Бразилии
Автор:Редакция news.by
Проливные дожди парализовали бразильский штат Пернамбуку. На северо-восток страны обрушилось рекордное количество осадков - местами выпало около 200 мм всего за сутки. Стихия уже унесла жизни 6 человек.
В наиболее пострадавших районах наводнения спровоцировали оползни. Улицы городов превратились в бурные реки. Местные жители вынуждены использовать гидроциклы и лодки, чтобы передвигаться по затопленным кварталам.
По данным властей, свыше 1,5 тыс. человек были экстренно эвакуированы из своих домов.