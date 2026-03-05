Европейские СМИ подсчитали, во что обошелся ЕС экономический разрыв с Россией. Санкционные пакеты, которых теперь насчитывается уже 20, привели к потере почти 5,5 млн рабочих мест.

Это коснулось в первую очередь сферы материального производства - дефицит и удорожание энергоносителей привели к сокращению промышленного производства во всех странах Старого Света.