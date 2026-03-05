3.75 BYN
2.89 BYN
3.35 BYN
Разрыв с Россией обошелся ЕС в 5,4 млн рабочих мест
Автор:Редакция news.by
Европейские СМИ подсчитали, во что обошелся ЕС экономический разрыв с Россией. Санкционные пакеты, которых теперь насчитывается уже 20, привели к потере почти 5,5 млн рабочих мест.
Это коснулось в первую очередь сферы материального производства - дефицит и удорожание энергоносителей привели к сокращению промышленного производства во всех странах Старого Света.
Яркой иллюстрацией этому является Германия. Там в среднем по стране уровень безработицы составил 6,5 %, но он существенно выше в восточных землях. Рост числа безработных наблюдается последние несколько лет - теперь он приблизился к показателю середины 70-х, когда в Первом мире бушевал нефтяной кризис.